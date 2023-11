Pallanuoto femminile, Plebiscito Padova-SIS Roma 9-6 nell’anticipo della settima giornata della Serie A1

L’anticipo del settimo turno della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile era anche il big match della giornata: la Plebiscito Padova batte la SIS Roma per 9-6 e si porta, almeno per una notte, in testa alla classifica, staccando proprio la compagine capitolina, con cui condivideva la seconda posizione, ed agganciando L’Ekipe Orizzonte, capolista a punteggio pieno, con le etnee che, avendo disputato una partita in meno, domani potranno riprendersi il primato solitario in graduatoria.

Nel primo quarto la doppietta di Millo (primo gol su rigore) consente alle venete di chiudere in vantaggio per 2-1, mentre nella seconda frazione le patavine volano sul +3 con i gol di Queirolo e Cassarà, la SIS si riporta sul -1, ma Meggiato sigla il gol che vale il 5-3 a metà gara. Nel terzo periodo la Plebiscito scappa sul +4 con le reti di Millo (rigore) e Queirolo, ma Ranalli accorcia per il 7-4. Nell’ultimo quarto per due volte le patavine tornano sul +4, ma la SIS contiene il passivo ed il rigore trasformato da Ranalli fissa lo score sul definitivo 9-6.

TABELLINO

CS PLEBISCITO PADOVA-SIS ROMA 9-6

CS PLEBISCITO PADOVA: A. Grigolon, L. Teani, E. Bacelle, B. Cassara’ 1, M. Schaap, E. Queirolo 2, A. Casson, A. Millo 4 (3 rigori), A. Yaacobi, Y. Al Masri, C. Meggiato 1, V. Sgro’, G. Delli Guanti, E. Pozzani, F. Bozzolan 1. All.: Posterivo.

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi, A. Gual Rovirosa, C. Ranalli 3 (1 rigore), L. Papi, A. Aprea, L. Di Claudio, C. Nardini 1, S. Centanni 1, A. Cocchiere 1, S. Carosi, O. Sesena, S. Rossi. All.: Capanna.

Arbitri: Frauenfelder e D. Bianco.

Note – Parziali: 2-1, 3-2, 2-1, 2-2. Spettatori 200 circa. Superiorità numeriche: Padova 3/8 + 3 rigori, Roma 4/9 + 1 rigore. Ammonito Posterivo (allenatore Plebiscito Padova) nel terzo tempo per proteste. Espulso Perez (allenatore in seconda della SIS Roma) per proteste. Nessuna uscita per limite di falli.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

7^ Giornata – venerdì 10 novembre 2023

19:00 C.S. PLEBISCITO PD – S.I.S. ROMA 9-6 (2-1, 3-2, 2-1, 2-2)

7^ Giornata – sabato 11 novembre 2023

14:00 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – BRIZZ NUOTO Cosenza – Piscina Comunale

15:00 U.S. L. LOCATELLI GENOVA – L’EKIPE ORIZZONTE Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

15:30 RAPALLO PALLANUOTO – COMO NUOTO RECOARO Rapallo (GE) – Piscina Comunale

17:45 PALLANUOTO TRIESTE – NETAFIM BOGLIASCO 1951 Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 18

C.S. PLEBISCITO PD* 18

S.I.S. ROMA* 15

PALLANUOTO TRIESTE 12

RAPALLO PALLANUOTO 12

COSENZA PALLANUOTO 6

BRIZZ NUOTO 6

NETAFIM BOGLIASCO 1951 6

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

COMO NUOTO RECOARO 0

* = una partita in più

Foto: LiveMedia/Marco Todaro