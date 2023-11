Golf, uno straordinario Matt Wallace davanti a tutti dopo tre giri nel DP World Tour Championship

Manca solo un giro alla conclusione di questa lunga ed appassionante stagione del DP World Tour. Moving day che ha regalato grandissimo spettacolo a Dubai, dove si è girato in condizioni perfette senza una bava di vento e gli score sono stati veramente bassi. Davanti a tutti dopo i primi tre giri troviamo l’inglese Matt Wallace con il suo -16, un colpo meglio di una coppia di qualità eccelsa.

Giornata da sogno per il britannico e nuovo leader che è stato protagonista di un fantasmagorico giro in 60 (-12) traducibile anche nel nuovo record del campo. Il quattro volte vincitore su questo circuito è andato a pochi centimetri dall’imbucare l’approccio dal bunker alla 18 per l’eagle che sarebbe significato chiudere oggi in 59. Wallace è partito “in sordina” nelle prime nove guadagnando solo tre colpi prima di scatenarsi e segnare un irreale 27 dalla 10 alla 18, frutto di nove birdie consecutivi!

Alle sue spalle in seconda posizione a -15 ci sono due grandi protagonisti del Team Europe che ha dominato la Ryder Cup italiana il mese scorso: Tommy Fleetwood e Viktor Hovland. L’inglese è partito fortissimo con cinque birdie nelle prime sette buche mentre dopo il giro di boa del suo sabato sono arrivati due bogey, un birdie e un eagle al part 5 della 14, norvegese che è stato molto più regolare con diciotto buche bogey free e sei birdie per replicare il 66 (-6) messo a segno anche nella giornata di ieri. Due campioni come Fleetwood e Hovland domani saranno grandi protagonisti e daranno battaglia fino all’ultima buca per portarsi a casa il Tour Championship (montepremi 10 milioni di dollari) mentre ricordiamo che la Race To Dubai è già stata vinta da Rory McIlroy (19° a -8 dopo tre giri).

Sul percorso par 72 del Jumeirah Golf Emirates di Dubai (Emirati Arabi Uniti) in quarta piazza solitaria c’è il danese Jeff Winther che viene fuori dalla giornata odierna con un gran 64. Scende in quinta posizione a pari merito il leader dopo due giornate Nicolai Hojgaard, che oggi non è andato oltre il -2 per via di qualche imprecisione dal tee. In sua compagnia con -13 lo scozzese Ewen Ferguson, mentre a -12 in settima posizione troviamo la coppia formata da Jens Dantorp e Matthieu Pavon. Chiudono la top-10 appaiati in nona posizione Thriston Lawrance, Antonie Rozner, Thorbjorn Olesen, Rasmun Hojgaard e il pericolosissimo John Rahm. Domani ci aspetta una giornata meravigliosa ricca di colpi di scena e di gran golf per concludere un’annata memorabile sul DP World Tour.

