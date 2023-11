Golf, PGA Tour: Cole, Young e Thompson appaiati al comando dell’RSM Classic dopo il primo round

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo appuntamento di questo finale di 2023. Spazio infatti all’RSM Classic (montepremi 8,4 milioni di dollari), evento nato nel 2010 che si snoda su due differenti circuiti. Al termine della prima giornata, condizionata in minima parte dalla sospensione per oscurità, troviamo al comando un terzetto di partecipanti con lo score di -6.

Si tratta degli americani Eric Cole, Cameron Young e Davis Thompson. Il trio a stelle e strisce si è disimpegnato sul Plantation Course e vanta una lunghezza di margine sullo svedese Ludvig Aberg e sui connazionali Matt Kuchar, Ricky Barnes, Ben Carr, Peter Kuest e Nicholas Lindheim. Quest’ultimo si è dovuto fermare alla buca 13 a causa del sopraggiungere della sera.

Sui percorsi par 70 e par 72 del Sea Island Golf Club e Plantation Course di Saint Simons Island (Georgia, Stati Uniti) a chiudere la top ten con il punteggio di -4 troviamo un gruppone composto dallo scozzese Russell Knox, dal canadese Mackenzie Hughes, ed infine dagli statunitensi Tommy Gainey, Robert Streb, Greyson Sigg, Brendon Todd, Scott Harrington, Ben Kohles, Austrin Eckroat ed Harry Higgs.

Primo round in chiaroscuro per Francesco Molinari. L’esperto torinese occupa il 63° posto con il punteggio di -1 dopo aver affrontato il percorso del Sea Island Golf Club. Nella tarda serata italiana dovrà necessariamente alzare il ritmo per evitare il taglio del venerdì. Continua infine il buon momento di forma per Camilo Villegas. Il colombiano, fresco vincitore al Bermuda Championship, è 34° con -2 ma dovrà completare le ultime 5 buche del primo round.

Foto: LaPresse