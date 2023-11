Golf: Nicolai Højgaard porta a casa il DP World Tour Championship 2023, beffati gli inglesi e Hovland

Si chiude la stagione 2022-2023 del DP World Tour, e lo fa con un tocco di Danimarca al Jumeirah Golf Estates di Dubai. Vincitore assoluto è Nicolai Højgaard, che trova una splendida sequenza di cinque birdie consecutivi dalla buca 13 alla 17 per andare a conquistare l’evento finale dell’annata: -8 di giornata e -21 totale per lui (67 66 70 64). Arriva anche una brillante scalata nel ranking mondiale. In base all’andamento dell’RSM Classic sul PGA Tour potremmo vederlo nei primi 50 al mondo, che poi è la “quota Masters”. Potrà inoltre entrare in vari tornei del PGA Tour nel 2024, tra cui Pebble Beach e Genesis Invitational.

Seconda posizione per Matt Wallace, che ieri aveva incantato con il suo -12 e che, stavolta, non riesce ad andare oltre un comunque valido -3. Accanto a lui, a -19, c’è Tommy Fleetwood, ma anche il norvegese Viktor Hovland: nei fatti, una fetta del gotha del golf mondiale.

Risalgono in tre per il quinto posto a -18: Jon Rahm (e con questo lo spagnolo si avvicina particolarmente al secondo posto mondiale di McIlroy, vincitore della Race to Dubai), il francese Matthieu Pavon e il sudafricano Thriston Lawrence.

Ottavo il francese Victor Perez a -16, chiudono la top ten il danese Jeff Winther e lo scozzese Ewen Ferguson a -15. E per l’altro Højgaard, Rasmus, c’è la beffa: con l’11° posto finisce appena fuori dai 17 che, il prossimo anno, avranno la possibilità di giocare sul PGA Tour.

Foto: LiveMedia/Fabrizio Corradetti – LivePhotoSport.it