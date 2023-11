Golf: Min Woo Lee conquista l’Australian PGA Championship 2023, Pietro Bovari chiude 29°

Conclusione vincente per Min Woo Lee nell’Australian PGA Championship 2023 sponsorizzato Fortinet. Il venticinquenne di Perth, quest’anno quinto allo US Open, conquista il suo terzo torneo sul DP World Tour e punta decisamente verso l’alto: salirà attorno al numero 33 del mondo a partire da domani. Per lui conferma nell’ultimo giro con -3 e score totale di -20 (64 66 66 68) al Royal Queensland Golf Club di Brisbane, in Australia.

Tenuto a distanza il giapponese Riyuka Hoshino, che chiude al secondo posto con un ritardo di tre colpi. Terzo a -16 uno dei migliori elementi presenti nel Queensland, il veterano Marc Leishman, che rinfoltisce un parco partecipanti anche piuttosto ricco. E la definizione è adeguata, poiché al quarto posto c’è Curtis Luck ancora in quota casalinga, ma al quinto fa capolino Joaquin Niemann. Di questi, il quarantenne della Victoria e il venticinquenne di Santiago del Cile sono elementi unitisi in passato alla LIV Golf.

Sesta posizione per Adam Scott a -12, poi il gruppo dei settimi (-11) è composto di altri tre padroni di casa, Lucas Herbert, Cam Davis e Todd Sinnott, oltre che dagli spagnoli Rafa Cabrera Bello e Joel Moscatel e dall’inglese Frank Kennedy.

Buona la conclusione per Pietro Bovari: l’unico italiano a tentare l’avventura Down Under finisce con un dignitosissimo 29° posto e uno score di -6 con -3 di ultimo giro. La posizione lo inserisce davanti a figure di gran talento, tra cui il polacco Adrian Meronk, nel gruppo al 40° posto a -4.

