Tennis, Jannik Sinner in doppia cifra di vittorie contro i top 5 nel 2023: solo due giganti in attività a riuscirci

Jannik Sinner sta riscrivendo la storia del tennis italiano. L’altoatesino ha portato di peso l’Italia in finale di Coppa Davis, permettendo alla selezione di Filippo Volandri di potersi giocare il titolo dopo venticinque anni dall’ultima volta. E oggi avrà la possibilità di coronare il suo grande 2023, che segna il suo definitivo ingresso tra i grandi.

Con il successo di ieri contro Novak Djokovic, il numero 4 al mondo ha fatto segnare un record molto interessante. Vittoria numero 63 in singolare, e tra queste 10 arrivano contro i top 5 della classifica mondiale. Gli unici in attività ad esserci riusciti in un anno solare sono due giganti di questo sport: Rafa Nadal per due volte (2008 e 2013) e lo stesso Djokovic per tre volte (2011, 2012 e 2015).

La cosa più interessante è che sette di queste dieci vittorie arrivano negli ultimi due mesi. Tra Pechino, Vienna e ATP Finals è riuscito a superare tre volte Daniil Medvedev, due volte Nole e una volta Andrey Rublev e Carlos Alcaraz. Gli altri tre successi sono con Stefanos Tsitsipas a Rotterdam a febbraio, con Taylor Fritz ai quarti di Indian Wells a marzo e nuovamente con Alcaraz alle semifinali di Miami.

Tutte vittorie sul cemento, che simboleggiano come Sinner abbia definitivamente fatto uno se non due passi in più su questa superficie. E come questo 2023 simboleggi il possibile anno della svolta. Che può essere coronato riportando in Italia un trofeo che manca da quarantasette anni.

