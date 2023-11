Golf: Thriston Lawrence in testa allo Joburg Open 2023 a un giro dal termine. Manassero risale

Si è concluso da poco il terzo giro dello Joburg Open, uno dei due tornei inaugurali della stagione 2023-2024. Chiaramente è il Paese di casa ad esprimere il maggior numero di golfisti nella top ten, e tra questi vi è Thriston Lawrence, senz’altro tra i nomi di maggior spicco qui presenti. Per lui -3 oggi e -15 in totale, il che gli assicura un margine di tre colpi su Dean Burmester.

La terza posizione è del leader di ieri, Nikhil Rama, che oggi incappa in un +2 e ora, a -11, è affiancato da Jacques Kruijswijk. Quinto un altro dei nomi di grido del torneo, quello di Zander Lombard. Sesta posizione per Darren Fichardt a -9.

Il primo dei non sudafricani è al settimo posto, ed è Daniel Brown. Bravo l’inglese a inserirsi a -8 con un -5 per la verità abbastanza usuale in questa giornata, visto che sono in sei a toccare questa quota. Tra questi uno dei sudafricani del gruppo degli ottavi, MJ Viljoen, che si accompagna a Dylan Frittelli, Christiaan Bezuidenhout, Dean Germishuys e Jayden Schaper. Con loro gli inglesi Dan Bradbury e Ross Fisher e il francese Frederic Lacroix.

In casa Italia risale uno dei due azzurri in grado di passare il taglio, Matteo Manassero, che risale 16 posti e chiude 42° con lo score di -2 sia odierno che di giornata; Francesco Laporta è 60° a +1 dopo aver messo insieme un +2 in questo moving day.

