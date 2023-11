Golf, Kuchar raggiunge Villegas in testa al World Wide Technology Championship 2023

Non cambia e cambia insieme la vetta del World Wide Technology Championship 2023 di Los Cabos, in Messico. Se Camilo Villegas è meno incisivo dei primi due giorni, ma scrive comunque sulla carta un 69 che significa -3 di moving day e -19 totale, per il colombiano la leadership non è più solitaria. Ad affiancarlo arriva infatti Matt Kuchar: per l’uomo della Florida giro in -5 e possibilità di mettere in scena un vero e proprio duello tra veterani (l’uno ha 41 anni, l’altro 45).

Terzo da solo il sudafricano Erik van Rooyen, che con il suo -6 del sabato si porta a -18 e non ha intenzione di mollare il duo di testa. Il grande protagonista è però poco dietro di lui: il canadese Mackenzie Hughes, infatti, risale 23 posti con un grande -9 (e una sequenza eagle-birdie-birdie tra la buca 1 e la 3) ed è quarto assieme ad altri due uomini a stelle e strisce, Will Gordon e Justin Suh.

A completare la top ten solo USA: particolare credito va a Patton Kizzire, che sfodera anche lui un -9 con un eagle e otto birdie. Insieme a lui ci sono Scott Piercy, Michael Kim, Carson Young e Kramer Hickok.

Molto netto, invece, il calo di Ludvig Aberg, che oltre il giro pari con il par non riesce ad andare. In questo modo, lo svedese perde 19 posizioni ed è 28°, nella zona del belga Thomas Detry. Fosse riuscito a lottare per la vittoria, avrebbe avuto la chance di entrare nei primi 40 del ranking mondiale.

