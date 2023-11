Golf: Filippo Celli in testa dopo tre giri nel terzo stage della Q School per il DP World Tour 2024. Tengono Paratore e Bovari

Una bella notizia arriva dall’Infinitum Golf di Tarragona, dove si stanno svolgendo i sei giri dello stage finale (terzo) della Q School con cui verranno elargite 25 carte per il DP World Tour 2024. Filippo Celli, infatti, si prende la testa solitaria dopo metà gara, cioè dopo tre giri. Per lui giro in -6 con un eagle, cinque birdie e un bogey che gli consentono l’approdo a -16 e di conquistare il comando assoluto.

Non è solo il vincitore della Silver Medal all’Open Championship 2022 a rendersi protagonista, ad ogni modo: al 26° posto, e dunque in buonissima posizione per tenersi pronti all’assalto nella seconda parte della competizione, ci sono Pietro Bovari e Renato Paratore, che girano in 71 (-1) e vanno a -7.

Molto più complicata la situazione per Aron Zemmer, la cui situazione sembra ormai più vicina al taglio che alla prosecuzione. Per lui 138° posto a +4: quest’oggi è a +1 perché ha girato sul Lakes Course, a differenza dei suoi tre connazionali che si sono cimentati sull’Hills Course.

Nella giornata di domani le due metà del torneo si scambieranno i campi di gioco. Al termine del quarto giro i migliori 70 continueranno la loro corsa, e ai migliori 25, come detto, più eventuali pari merito sarà accordato l’accesso sul circuito europeo.

