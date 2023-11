Atletica, Pasquale Selvarolo avvicina l’ora nella mezza maratona: sesto italiano di sempre

Pasquale Selvarolo ha illuminato la mezza maratona di Ravenna. Il portacolori delle Fiame Azzurre ha infatti tagliato il traguardo in terza posizione con l’ottimo crono di 1h00:32, migliorando di quasi un minuto e mezzo il proprio personale sui 21,097 km. Il pugliese di Andria ha demolito il precedente primato di 1h02:00 siglato lo scorso anno a Valencia e a cui si era avvicinato in primavera a Fiesso d’Artico (1h02:02). Il 23enne è così diventato il sesto azzurro di sempre sulla distanza, a poco più di un minuto dal record nazionale detenuto da Yeman Crippa (59:26 lo scorso anno a Napoli).

Pasquale Selvarolo ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sapevo che questo crono poteva essere nelle mie gambe in base agli allenamenti dell’ultimo periodo e che il personale dell’anno scorso mi stava stretto. Felicissimo, perché dovevo riscattarmi e volevo dare un segnale, credo che sia arrivato forte e chiaro. È il frutto del lavoro svolto negli ultimi due anni a Modena sotto la guida di Piero Incalza. Sono riuscito a correre in compagnia, passando in testa nel centro storico per affrontare meglio le curve. Nel prossimo weekend sarò in gara al Cross La Mandria di Venaria Reale, dove ho vinto un anno fa l’argento a squadre agli Europei, per provare a guadagnarmi di nuovo la convocazione“.

Il pugliese ha dichiarato di aver messo nel mirino la mezza maratona degli Europei 2024, che andranno in scena a Roma. A vincere la mezza maratona di Ravenna è stato il kenyano Tobias Cheruiyot (1h00:03) davanti all’etiope Gemechu Gishe Bute (1h00:12). Tra le donne, invece, sigillo della rwandese Clementine Mukandanga (1h10:49) a precedere le kenyane Teresiah Kwamboka-Omosa (1h10:53) e Patrober Jepchirchir Kosgei (1h11:05).

Foto: Grana/FIDAL