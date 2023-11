Golf, Max Homa non si distrae e trionfa nel Nedbank Golf Challenge

I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle l’ultimo torneo prima del Tour Championship che darà l’arrivederci alla stagione 2024. Concluso infatti il Nedbank Golf Challenge (montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 1981 in coabitazione con il Sunshine Tour che presenta un field ridotto a 66 giocatori. A trovare l’hurrà è Max Homa. L’americano non si scompone e chiude la kermesse con lo score complessivo di -19 (269 colpi).

Homa conferma il suo primato siglando un ultimo giro da -6 condito da 6 birdie, un eagle e 2 bogey. Per lo statunitense ben 4 lunghezze di margine sul suo più immediato inseguitore, che porta il nome del danese Nicolai Hojgaard. Quest’ultimo beffa di un solo colpo il connazionale Thorbjorn Olesen, terzo in solitaria. -12 e quarta posizione per Justin Thomas, tra i migliori della domenica grazie all’ottimo -6. L’americano è seguito al quinto posto con -11 dall’inglese Dan Bradbury.

Sul percorso par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica) in sesta piazza con il punteggio di -10 troviamo lo svedese Sebastian Soderberg, il danese Rasmus Hojgaard ed il sudafricano Hennie Du Plessis. Nono in solitaria con -9 il giapponese Ryo Hisatsune, chiudono la top ten infine con -8 lo svedese Alexander Bjork e l’inglese Aaron Rai.

Seconda metà di gara da dimenticare per Francesco Molinari, che dopo il +5 di ieri si peggiora con un pesante +7. Il torinese chiude al 60° posto con il punteggio finale di +9. Per Homa, trentaduenne di Burbank, il successo colto a Sun City è il nono della carriera da professionista. Il californiano aggiunge questa vittoria alle 6 colte nel PGA Tour ed alle 2 nel Web.com Tour.

Foto: LaPresse