Golf: Filippo Celli ancora in testa nell’ultimo stage della Q School per il DP World Tour 2024. Bovari e Paratore, leggero calo

Al termine del quarto dei sei giri del terzo e ultimo stage della Q School per il DP World Tour 2024, che si sta disputando all’Infinitum Golf di Tarragona, la situazione di Filippo Celli si fa sempre più felice. Il classe 2000 partito dall’Olgiata, tra i golf club storici di Roma, è infatti sempre leader con lo score di -21; altro -5 per lui oggi e carta per il circuito europeo sempre più vicina.

Celli, come larga parte dei primi, ha girato sul Lakes Course, che in questi quattro giorni si è sostanzialmente diviso i compiti con l’Hills Course, oggi riservato di solito a chi si è trovato più indietro in classifica. Quest’oggi, però, è arrivato il taglio con i primi 70 a passarlo (in realtà sono diventati quasi 80 con la parità al 61° posto a -5).

In casa Italia calano leggermente sia Pietro Bovari che Renato Paratore. Al momento entrambi sono fuori dal novero dei 25 fortunati che prenderanno la carta per l’anno prossimo: l’uno è 48° a -7 dopo aver girato pari con il par, l’altro è 31° a -9, dunque ancora vicino, dopo aver trovato un -2.

Fuori gara, invece, Aron Zemmer, mai in grande spolvero fin dall’inizio. Per lui arriva il terzo 73 del torneo, che lo porta a chiudere a +5 con il definitivo 135° posto, troppo lontano per qualsiasi speranza. Restano dunque in tre gli azzurri a poter sperare di rimpinguare il novero dei sette che nel 2024 potranno affrontare il DP World Tour.

