Golf, PGA Tour: Camilo Villegas beffa Alex Noren e si aggiudica il Bermuda Championship

I golfisti del PGA Tour concludono una nuova settimana chiudendo il quarto ed ultimo round del Bermuda Championship (montepremi 6,5 milioni di dollari). L’evento nato nel 2019 sorride a Camilo Villegas. Il colombiano sigla una tornata da -6 bogey free issandosi in vetta con lo score complessivo di -24 (260 colpi).

Beffato lo svedese Alex Noren, che non va oltre al -3 di giornata fermandosi a due lunghezze dal vincitore. Chiude il podio il tedesco Matti Schmid, bravo a congedarsi dal torneo centroamericano con il punteggio di -21. Quarto in solitaria con -20 il cinese Carl Yuan, seguito ad una lunghezza dall’americano Ryan Moore e dall’australiano Adam Scott.

Scorrendo la classifica in settima posizione a -18 troviamo l’americano Stewart Cink, poi coloro che terminano la top ten. Sul percorso par 71 del Port Royal Golf Club di Southampton Parish (Bermuda) ottava piazza con -17 per il canadese Taylor Pendrith e per gli statunitensi Kevin Roy, Ryan Palmer e Tyson Alexander. Quest’ultimo è il migliore di giornata grazie al superbo -7 che gli consente di risalire ben 28 posizioni.

Villegas, quarantunenne di Medellin, con la vittoria nella splendida location delle isole centroamericane, porta ad 11 i successi in carriera. Per quel che riguarda il PGA Tour il colombiano griffa il quinto hurrà dopo BMW Championship 2008, Tour Championship 2008, The Honda Classic 2010 e Wyndham Championship 2014.

Foto: LaPresse