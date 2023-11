Tennis, Darderi e Nardi in corsa per le Next Gen ATP Finals: la classifica e dove giocano questa settimana

Luciano Darderi e Luca Nardi sono in corsa per la qualificazione alle Next Gen ATP Finals, il torneo riservato ai migliori under 21 della stagione. I due italiani occupano rispettivamente l’undicesimo e il tredicesimo posto nella Race, con 510 e 503 punti all’attivo, dopo le vittorie ottenute ieri nei Challenger tra Lima e Matsuyama. Al momento Darderi sarebbe l’ultimo dei qualificati, mentre Nardi si trova costretto a inseguire. La settimana appena iniziata e la prossima saranno decisive, i risultati che si otterranno negli ultimi Challenger della stagione saranno cruciali per meritarsi il biglietto per Jeddah.

Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton e Lorenzo Musetti non parteciperanno. Arthur Fils, Luca Van Assche, Dominic Stricker, Flavio Cobolli e Alex Michelsen sono nei fatti già qualificati. Restano due posti a disposizione che sono per il momento in favore di Hamad Medjedovic e Luciano Darderi, con Luna Nardi in scia. Dove giocheranno gli italiani questa settimana? Darderi sarà al Challenger di Montevideo, mentre Nardi scenderà in campo al Challenger di Kobe. Medjedovic si difenderà a Danderyd (dove sarà impegnato anche Cobolli), mentre Arthur Cazaux non giocherà e sembra chiamarsi fuori dal discorso.

Nardi esordirà contro il giapponese Taisei Ichikawa, poi affronterà eventualmente il danese Holmgren o il tunisino Echargui per meritarsi il quarto di finale contro probabilmente Marc Polmans. I due giocatori di riferimento sono Jurij Rodionov nella parte alta e Shintaro Mochizuki nella parte bassa.

Darderi debutterà contro un qualificato, poi eventualmente affronterà il vincente del derby argentino tra Tirante e Burruchaga. Ci potrebbero essere un incrocio con Alessandro Giannessi o Franco Agamenone ai quarti. Gli uomini di riferimento sono Pedro Cachin e Federico Coria. Darderi si isserà a 603 punti se dovesse vincere il torneo, mentre Nardi si spingerebbe a 578 punti in caso di successo conclusivo.

CLASSIFICA NEXT GEN ATP FINALS

1 Carlos Alcaraz ESP 8455

2 Holger Rune DEN 3460

3 Ben Shelton USA 2145

4 Lorenzo Musetti ITA 1470

5 Arthur Fils FRA 1158

6 Luca Van Assche FRA 687

7 Dominic Stricker SUI 673

8 Flavio Cobolli ITA 619

9 Alex Michelsen USA 610

10 Hamad Medjedovic SRB 575

11 Luciano Darderi ITA 510

12 Arthur Cazaux FRA 508

13 Luca Nardi ITA 503

14 Zachary Svajda USA 441

15 Shintaro Mochizuki JPN 441

16 Terence Atmane FRA 431

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it