Golf: Camilo Villegas continua a volare a Los Cabos, Kuchar lo insegue

Da ormai nove anni abbondanti Camilo Villegas non vince un torneo sul PGA Tour. L’occasione buona, però, potrebbe oramai arrivare al World Wide Technology Championship di Los Cabos, in Messico. Qui, infatti, il colombiano si issa al comando dopo un altro gran giro, il secondo, in cui ripete il 64 (-8) del primo. In sostanza, nel suo -16 il venerdì aggiunge un eagle, otto birdie e due bogey, e qualcuno l’ha giustamente definito “macchina da birdie”.

L’inseguitore più vicino alla fine della seconda giornata (che non è tale, ufficialmente, solo perché un gruppo si è fermato per oscurità alla 17, ma senza chance che ciò modifichi qualcosa all’atto pratico) è Matt Kuchar. Per l’americano -14 che lo fa salire in seconda posizione grazie al nuovo -7 colto.

Alle sue spalle, a -13, il connazionale Justin Suh e il tedesco Stephan Jaeger. Il milgliore del venerdì, però, è nel gruppo dei quinti: Will Gordon, infatti, per andare a -12 s’inventa un gran -9che gli permette la scalata di 38 posti. Con lui ci sono Kramer Hickok, Chesson Hadley e il sudafricano Erik van Rooyen.

Tra i noni spicca Ludvig Aberg: il giovane svedese sale sul -11 al ritmo del 65 con cui entra nel weekend. Fa parte del gruppo dei noni, di cui è l’unico non americano assieme al tedesco Matti Schmid; gli altri componenti sono Carson Young, Doug Ghim, Justin Lower, Jeffrey Kang e Michael Kim. Dopo il -10 (62) di ieri calo netto dell’australiano Cameron Percy, che scende al 16° posto con lo stesso score.

