Golf: Andrea Pavan quarto dopo due giri nelle finali del Challenge Tour 2023. In testa Penge e Vaillant

Si è chiuso il secondo giro delle finali del Challenge Tour, di scena a Mallorca, Port d’Alcudià. Al Club de Golf Alcanada il ruolo di leader se lo prende l’inglese Marco Penge in coabitazione con il francese Tom Vaillant, entrambi a -7. Per entrambi si tratta di un risultato al momento importante, che garantirebbe loro l’ingresso nel DP World Tour 2024. -4 per entrambi in questo venerdì.

Il vero uomo del giorno, però, è Frederic Lacroix. Il transalpino sta infatti cercando di entrare proprio nei 20, e per il momento grazie al terzo posto colto a -4 con un giro in 65 (7 sotto par), di ancora maggior valore perché arrivava da un primo giro chiuso a +3. Quarto Andrea Pavan a -3: si tratta di un risultato che gli permetterebbe di vincere l’ordine di merito stando così le cose. Ottima la sua giornata da -5.

Quinta posizione per l’americano Julian Suri, il tedesco Maximilian Rottluff e l’irlandese Conor Purcell, tutti a -1. Pari con il par, invece, il gruppo degli ottavi con Francesco Laporta (al momento 15° e dunque sempre dentro i 20 con la carta per il tour europeo, comunque pressoché impossibile da togliergli), lo svizzero Joel Girrbach e l’inglese Brandon Robinson Thompson.

Stanno affrontando questo evento senza dover pensare alla graduatoria del Challenge Tour Matteo Manassero e Lorenzo Scalise, che al pari di Pavan il pass per la stagione DP World Tour 2024 ce l’hanno già assicurato. L’uno è al momento 15° a +3 e, comunque, si è ripreso oggi da un cattivo primo giro in 76, mentre l’altro, autore di un 73 ieri, incappa in un +7 che lo porta al 41° posto a +8 (va infatti ricordato che i partecipanti, qui, sono 45 senza taglio).

Foto: Federico Capretti – Federazione Italiana Golf