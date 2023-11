Golf: al Bermuda Championship 2023 Glover e Scott unici top 50 tra le rinunce

Ultimi preparativi prima del Bermuda Championship 2023, evento del PGA Tour che si tiene al Port Royal Golf Course di Southampton Parish, e che ha una storia piuttosto breve. Nato nel 2018, ha visto come ultimo vincitore l’irlandese Seamus Power, che però quest’anno non partecipa. E non è l’unico a evitare la trasferta nel territorio di Bermuda (inteso come entità territoriale; alle 20 isole abitate ci si riferisce come “le Bermude”), in un campo che è direttamente di proprietà dello stesso governo del territorio d’oltremare britannico.

Sono state numerose le rinunce di big di lusso per questo evento, tant’è che appare ben più che palese il fatto che, dei due eventi principali della settimana, il più “potente” sia il Nedbank Challenge in Sudafrica. Di fatto, i presenti all’interno della top 100 mondiale sono otto: Lucas Glover (USA, 31), Adam Scott (Australia, 45), Brendon Todd (USA, 55), Alex Noren (Svezia, 62) e Lucas Herbert (Australia, 65), Alex Smalley (USA, 75), Luke List (USA, 79), Thomas Detry (Belgio, 81), Mark Hubbard (USA, 88).

Questo presta il fianco a numerosissime letture, tra cui la possibilità di veder emergere vincitori quantomeno non preventivabili. Oppure c’è la chance di vedere quanto già accaduto la scorsa settimana, con un Camilo Villegas, se non tornato ai tempi migliori, quantomeno d’altissimo livello per non essere più nelle stagioni che ne hanno contrassegnato la fama. Ed è anche una buona scelta per i nomi emergenti al fine di prendere contatto con alcune figure di spicco del PGA Tour nella storia.

I collegamenti di Eurosport 2 in tv e di Discovery+, eurosport.it e DAZN in streaming saranno giornalieri e con gli stessi orari. I primi due giri, infatti, saranno trasmessi dalle 19:00 alle 22:00, i secondi due invece dalle 17:00 alle 20:00 o, comunque, alla fine della giornata.

Foto: LaPresse