Football americano, l’Italia schianta la Svezia a domicilio ed è bronzo agli Europei

Dopo la medaglia d’oro dei Campionati Europei di football americano 2021 conquistata in casa della Svezia, l’Italia replica e questa volta, sempre in casa degli scandinavi, centra la medaglia di bronzo continentale edizione 2023. Nel primo caso il trionfo storico fu a Malmoe, in questo caso il terzo posto è arrivato a Goteborg.

Il Blue Team, guidato dall’head coach Davide Giuliano, ha dominato la scena con una prova di qualità e di grande spessore. Aumentano, a questo punto, i rammarichi per la sconfitta maturata in semifinale contro l’Austria che si giocherà la medaglia d’oro contro la Finlandia nell’ultimo atto della manifestazione continentale.

SVEZIA – ITALIA: 7 -26

Come detto, la sfida di Goteborg non ha avuto storia. Il primo quarto si è chiuso sul punteggio di 7-0 per l’Italia grazie alla meta di Boni, con una spettacolare ricezione da 40 yard su lancio del solito Zaharadka. Stesso copione nel secondo quarto con un altro 9-0 per il Blue Team. Arriva un altro passaggio da td di Zahradka per Alinovi. Si va quindi al riposo sul 16-0.

Anche nel terzo quarto è Italia in controllo con un altro 7-0 con il solito Zahradka che pesca Boni di nuovo in end-zon per il 23-0 che, sostanzialmente, chiude i conti. Nel finale c’è tempo per arrotondare il punteggio con il 26-0 di Barbaro su field goal, quindi i padroni di casa segnano la meta “della bandiera” con un bel lancio di Wessberg per Hallgren.

Foto: Facebook FIDAF