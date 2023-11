Fognini-Seyboth Wild oggi in tv, ATP Metz 2023: orario, programma, streaming

Dopo l’eliminazione ai quarti nel Challenger di Bergamo, torna in campo quest’oggi Fabio Fognini per il primo turno dell’ATP 250 di Metz 2023. Il tennista azzurro ha ricevuto una wild card per il tabellone principale dagli organizzatori e se la vedrà al debutto con il brasiliano Thiago Seyboth Wild in un incontro tutto sommato aperto e non scontato.

Il 36enne ligure si trova attualmente al 147° posto del ranking mondiale e va a caccia di un grande exploit per riavvicinarsi alla top100 ed entrare così direttamente nel main draw degli Australian Open 2024 senza dover passare dalle qualificazioni. La superficie e le condizioni non sorridono però a Fognini, che in caso di vittoria sul sudamericano dovrà affrontare agli ottavi il kazako Alexander Bublik.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fognini-Seyboth Wild, primo turno del torneo ATP 250 di Metz. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro) e per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Supertennis.tv e a pagamento su Sky Go, Now TV, SupertenniX e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA PRIMO TURNO ATP METZ 2023

Martedì 7 novembre

Dalle ore 12.00 sul campo centrale

Doumbia/Reboul (Francia)-Arneodo/Weissborn (Monaco/Austria)

A seguire, ma non prima delle ore 14.00

Fabio Fognini (Italia)-Thiago Seyboth Wild (Brasile)

DOVE VEDERE IN TV FOGNINI-SEYBOTH WILD A METZ

Diretta tv: Supertennis (canale 64 digitale terrestre, 212 piattaforma Sky), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Supertennis.tv, gratis e in chiaro; Sky Go, Now TV, SupertenniX e Tennis TV a pagamento.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse