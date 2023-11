F1 su TV8, programma GP San Paolo 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

La Formula 1 si prepara a vivere un nuovo weekend di gara, il terzo consecutivo sul continente americano. Il Circus prosegue il suo viaggio verso sud e oltrepassa l’equatore. Dal 3 al 5 novembre, i bolidi della massima categoria automobilistica saranno difatti impegnati a Interlagos, dove si disputerà il Gran Premio di San Paolo.

Bisogna abituarsi a chiamare in questo modo quello che, sino al 2019, era il GP del Brasile. La denominazione dell’appuntamento è però cambiata dal 2021. Si tratta di una vera e propria “rappresaglia” della municipalità di San Paolo nei confronti del governo di Brasilia, “reo” di aver appoggiato Rio de Janeiro nel tentativo (poi naufragato) di accaparrarsi l’evento costruendo un nuovo autodromo.

Il fine settimana si annuncia intenso, poiché contiene la sesta e ultima Sprint Race del 2023. Di conseguenza vi sarà modo di effettuare una sola sessione di prove libere prima delle qualifiche, programmate di venerdì. Queste stabiliranno la griglia del Gran Premio di domenica. La giornata di sabato sarà invece autonoma con lo shoot-out, propedeutico a determinare lo schieramento della mini-gara. Dunque, come seguire il GP di San Paolo in TV?

F1 – PROGRAMMA GP SAN PAOLO 2023

VENERDÌ 3 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.30-16.30, Prove libere

Ore 19.00-20.00, Qualifiche

SABATO 4 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 15.00-15.45 Sprint Shootout

Ore 19.30, SPRINT

DOMENICA 5 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 18.00, GRAN PREMIO

F1 – GP SAN PAOLO 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte prove libere, qualifiche, Sprint e GP. Sky Sport F1 (207) proporrà svariati programmi di approfondimento. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, per i possessori di Sky Q, ci sarà modo di seguire l’evento anche in alta definizione su Sky Sport 4K (213). Al netto di differenti scelte editoriali, soprattutto nella giornata di sabato, il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione del canale 207.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche, la sprint e il GP. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento brasiliano, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – La corsa di Interlagos potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche, sprint e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di San Paolo, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

VENERDI’ 3 NOVEMBRE

Ore 22.00 – Qualifiche, Differita

SABATO 4 NOVEMBRE

Ore 19.30 – Shootout, Differita

Ore 21.30 – Sprint, Differita

DOMENICA 5 NOVEMBRE

Ore 21.30 – Gran Premio, Differita

Foto: La Presse