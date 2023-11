F1 su TV8, programma GP Las Vegas 2023: orari gratis e in chiaro, differite dal 17 al 19 novembre

Da anni si parla del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1. Siamo finalmente prossimi al momento in cui il pubblicizzatissimo evento diventerà realtà. Difatti, l’imminente weekend vedrà il Circus vivere la propria penultima tappa stagionale in un circuito cittadino ricavato per le strade della famosissima città del Nevada.

A scanso di equivoci, è doveroso fare chiarezza relativamente alle tempistiche programma, perché è facile fare confusione. Nel pieno stile di vita della “capitale mondiale dell’intrattenimento”, la F1 sarà impegnata in tarda serata o in notturna. Le qualifiche avranno addirittura inizio alla mezzanotte locale, mentre il Gran Premio prenderà il via nel sabato sera di Las Vegas.

Attenzione però, perché il fuso orario del Nevada ha 9 ore di differenza con quello del nostro Paese. Dunque, il sabato sera di Las Vegas è la prima mattina di domenica in Italia. Questo significa che il GP scatterà alle 22.00 di sabato 18 novembre locali, ma alle nostre longitudini comincerà alle 7.00 di domenica 19 novembre. È la F1 globale, signori. Cosa accadrà in questa gara fortemente voluta da Liberty Media? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Las Vegas in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2023

VENERDÌ 17 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 5.30-6.30, Prove libere 1

Ore 9.00-10.00, Prove libere 2

SABATO 18 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 5.30-6.30 Prove libere 3

Ore 9.00, Qualifiche

DOMENICA 19 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 7.00, GARA

F1 – GP LAS VEGAS 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Sky Sport F1 (207) proporrà anche svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale sarà garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali. Inoltre il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di seguire la medesima programmazione di Sky Sport F1.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento statunitense, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – L’appuntamento del Nevada potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di Las Vegas, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 18 NOVEMBRE

Ore 11.45 – Qualifiche, Differita

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Ore 14.00 – Gran Premio, Differita

Foto: La Presse