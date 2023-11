F1, scatta l’attesissimo weekend del GP di Las Vegas, tra glamour e rischio di temperature invernali

“What Happens in Vegas, Stays in Vegas”. Questa celebre frase è il modo ideale per alzare il sipario sull’attesissimo fine settimana che vivremo nella città del Nevada. Il Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 è pronto ad aprire i battenti, portando con sé tantissime polemiche e un rischio che nessuno poteva attendersi. Ma, come sempre, andiamo con ordine.

Il venerdì della gara statunitense scatterà già nel cuore della notte italiana, anzi visto il fuso orario vedrà il primo semaforo verde già nella serata del giovedì di Las Vegas. La prima giornata di lavoro in pista prenderà il via alle ore 05.30 italiane (le ore 20.30 del giovedì sera nel Nevada) con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 09.00 (la mezzanotte locale).

Max Verstappen andrà a caccia del suo 18° successo stagionale sotto la luce dei riflettori, per rendere ancora più affascinante uno scenario che, suo malgrado, non sancirà una pagina importante per la corsa al titolo che, come si è visto, quest’anno non è mai iniziata. Il portacolori del team Red Bull proverà a dominare la scena anche su un tracciato cittadino, per capire se quanto avvenuto a Singapore (eliminazione già nella Q2 e quinto posto finale) sia stato solo un caso, o meno.

Il weekend di Las Vegas, tuttavia, prende il via con due grandi incognite. In primo luogo il tracciato. Il Las Vegas Strip Circuit misura 6201 metri, con 17 curve, 11 a sinistra e 6 a destra, con un rettilineo di ben 1920 metri nel quale si raggiungeranno velocità di circa 350 km/h. Il rischio di aver creato una pista poco interessante è elevato, ma è la seconda incognita a spaventare tutti, ovvero le basse temperature della notte. Si annunciano minime di 7-8°, per cui l’asfalto sarà davvero gelido. Le gomme saranno portate in temperatura?

Foto: shutterstock