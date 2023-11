MotoGP, Jorge Martin: “L’obiettivo è recuperare punti, non penso che si deciderà il Mondiale in Qatar”

La sfida continua. Messo alle spalle il week end di Sepang (Malesia), il Motomondiale è in Qatar per il penultimo appuntamento del calendario iridato. Nella classe MotoGP tiene banco il duello per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco guida la graduatoria con 14 lunghezze di margine sullo spagnolo e con ancora un massimo di 74 punti in palio c’è ancora molto da fare.

Nel corso della conferenza stampa è stato mostrato a Bagnaia e al centauro iberico un video del passato, quando erano compagni di squadra: “Ho rivisto il video questa settimana, mi è piaciuto e mi sono divertito. Mi è servito per scollegarmi un po’ da quello che succede e dalla pressione, ricordando i bei momenti passati insieme. Non mi sarei mai aspettato di essere qui con lui 7 anni dopo a giocarmi il titolo“, ha ammesso Martin.

Parlando dell’attualità, Martin è stato molto chiaro: “Recuperare punti è il mio obiettivo. Devo cercare di fare il maggior numero di punti in questa gara. Con l’asfalto nuovo ci sarà più grip, dovremo essere intelligenti e veloci nel gestire la situazione“. Jorge ha poi parlato di chi potrebbe “aiutare” Bagnaia nella sfida mondiale, visto quanto accaduto in Malesia con Enea Bastianini: “Penso solo a me stesso, poi se qualcuno lo aiuterà non posso certo controllarlo. La bagarre ci sarà con tutti i più veloci, credo che saremo tutti molto vicini. Dovremo essere intelligenti e veloci“.

In conclusione, il pilota della Ducati Pramac ha aggiunto: “C’è molta pressione. Possiamo fare errori, ma se li fai perdi il Mondiale. Dobbiamo essere veloci, ma senza sbagliare. Non penso che si decida qui, credo che il campionato resterà aperto fino a Valencia“.

