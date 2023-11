F1 su TV8, programma GP Abu Dhabi 2023: orari gratis e in chiaro, differite dal 24 al 26 novembre

Formula 1, ultimo atto. Almeno per quanto riguarda la stagione 2023. Sta difatti per calare il sipario sulla settantaquattresima edizione di un Mondiale che ha avuto un unico protagonista. Quel Max Verstappen capace di sbaragliare il campo, spegnendo sin dal principio qualsiasi velleità iridata altrui.

Come da tradizione recente, l’epilogo si terrà nel mastodontico autodromo edificato sull’isola di Yas, negli Emirati Arabi Uniti. Domenica 26 novembre è il giorno in cui andrà in scena la quindicesima edizione del Gran Premio di Abu Dhabi, l’unico a cominciare con la luce naturale e terminare con quella artificiale.

L’appuntamento è storicamente indigesto alla Ferrari, che non lo ha mai vinto. Red Bull e Mercedes recitano la parte delle leonesse, con 6 successi a testa. Le uniche affermazioni scappate al Drink Team e alle Frecce d’Argento sono stati appannaggio di McLaren e Lotus. Cosa accadrà quest’anno? Per scoprirlo basterà seguire il GP di Abu Dhabi in TV. Come?

F1 – PROGRAMMA GP ABU DHABI 2023

VENERDÌ 24 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30-11.30, Prove libere 1

Ore 14.00-15.00, Prove libere 2

SABATO 25 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30 Prove libere 3

Ore 15.00, Qualifiche

DOMENICA 26 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 14.00, GARA

F1 – GP ABU DHABI 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Abu Dhabi sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni di prove libere, le qualifiche e la gara. Sky Sport F1 (207) proporrà anche svariati programmi di approfondimento. Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale sarà garantita anche da Sky Sport 4K (213), salvo differenti esigenze editoriali.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche e la gara. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento mediorientale, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – L’appuntamento degli Emirati Arabi Uniti potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di Abu Dhabi, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 25 NOVEMBRE

Ore 18.30 – Qualifiche, Differita

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ore 19.00 – Gran Premio, Differita

Foto: La Presse