MotoGP su TV8, GP Valencia 2023: orari gratis e in chiaro, differite dal 24 al 26 novembre

Cala il sipario sul 2023 del Motomondiale. L’ultimo appuntamento della settantacinquesima edizione del campionato iridato sarà il Gran Premio della Comunità Valenciana, programmato da venerdì 24 a domenica 26 novembre. La stagione agonistica si chiuderà nel circuito Ricardo Tormo per la ventunesima volta negli ultimi ventidue anni.

In MotoGP, dopo nove mesi di intensa bagarre, Francesco Bagnaia si presenterà in Spagna con 21 punti di vantaggio su Jorge Martin. Un margine solido per Pecco, ovvio favorito per la conquista del titolo. Al ventiseienne piemontese sarà sufficiente evitare qualsiasi errore per festeggiare il secondo Mondiale di fila. Non resta che chiudere i conti.

Tutto matematicamente deciso, invece, nelle classi inferiori. In Moto2, Pedro Acosta si è già laureato Campione e nel 2024 balzerà in sella a una Ktm di MotoGP. In Moto3 il titolo è stato appannaggio di Jaume Masià, che il prossimo anno salirà nella categoria cadetta. Dunque, come seguire il Gran Premio della Comunità Valenciana in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP VALENCIA 2023

VENERDÌ 24 NOVEMBRE

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 25 NOVEMBRE

Ore 8.40-9.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 9.25-9.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ore 10.40, MotoGP, Warm Up

Ore 12.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 13.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 15.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP VALENCIA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio della Comunità Valenciana. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita. Non ci sarà modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up.

STREAMING – La corsa di Cheste potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonché la differita delle gare, saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio della Comunità Valenciana, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 25 NOVEMBRE

Ore 10.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 12.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 13.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 15.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ore 14.00, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 15.20, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 17.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

Foto: Valerio Origo