F1, Fernando Alonso: “Anno positivo, non eravamo pronti a competere con Mercedes e Ferrari”

Tempo di considerazioni per Fernando Alonso. Il pilota dell’Aston Martin è intervenuto nel classico media day del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1.

L’Ex Campione del mondo, stuzzicato dai giornalisti presenti, ha tracciato un bilancio sulla sua stagione in fase di conclusione, considerandola una delle più positive della sua carriera:

“Vedo solo cose positive da quest’anno – ha detto Alonso – Siamo partiti molto forte, la macchina era sorprendentemente competitiva e poi ci siamo ritrovati in una posizione in cui non eravamo preparati a lottare contro top team come Mercedes o Ferrari“.

Alonso ha quindi chiosato: “Penso che dodici mesi fa fosse impensabile che saremmo arrivati ​​dove siamo adesso. Ricordo perfettamente il test qui, dopo la gara, con la squadra, e se qualcuno mi avesse detto che sarei stato in questa posizione, non ci avrei creduto. Quindi questo è molto buono“.

Foto: LaPresse