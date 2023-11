F1, scatta il weekend di Interlagos tra qualifiche e mente già alla Sprint Race di domani

Siamo giunti al via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos, andrà a concludersi la tripletta al di là dell’Oceano, dopo aver vissuto senza soluzioni di continuità le gare di Austin e Città del Messico.

La pista brasiliana, come sempre, ci garantirà sorpassi, colpi di scena e grande spettacolo, senza dimenticare che la giornata di domani sarà dedicata interamente alla Sprint Race. Oggi, invece, vedremo l’unica sessione di prove libere del weekend (ore 15.30 italiane), che precederanno le qualifiche delle ore 19.00 che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica (il via alle ore 18.00).

Cosa dovremo attenderci dal weekend verde-oro? In primo luogo vedremo se Max Verstappen avrà ancora la forza di dominare la scena e raggiungerà addirittura quota 17 successi in stagione e 52 in carriera (portandosi quindi a -1 da Sebastian Vettel) oppure se i rivali saranno in grado di farsi luce. Mercedes, McLaren e Ferrari saranno pronte a battagliare, in due gare che si annunciano assolutamente imprevedibili e ricche di incognite.

La speranza di chi non si chiama Red Bull è che si possa replicare quanto avvenuto nel 2022. Un anno fa, infatti, vivemmo il peggior fine settimana dell’intera annata del team di Milton Keynes, con il successo di George Russell nella gara di San Paolo. La Ferrari prova a ripartire dopo la mezza delusione messicana, con la consapevolezza che in questo finale di campionato anche McLaren e Mercedes sono superiori a livello di competitività sulla lunga distanza.

Foto: LaPresse