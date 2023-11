MotoGP, scatta il weekend di Lusail. Le prove libere danno il via al nuovo capitolo del duello Bagnaia-Martin

Tutto invariato. Titolo iridato. Oppure ribaltone? Il fine settimana del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023 inizia in questo modo. Può succedere davvero di tutto nella corsa al titolo, con Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin che ci stanno regalando un finale di campionato intenso, vibrante ed elettrizzante.

Dopo la tappa della Malesia il divario tra i due contendenti è passato da 13 a 14 lunghezze, con una sorta di “tutto invariato” che, se si riproporrà anche nel weekend qatariota, avvicinerebbe di parecchio il campione del mondo al suo titolo bis. Sin dalla giornata odierna inizieremo a capire quali saranno i valori in pista, con i piloti che battaglieranno sotto la luce dei riflettori della pista di Lusail che, solitamente, dà il via alla stagione a differenza di questo 2023.

La prima sessione di prove libere prenderà il via alle ore 13.45 italiane (le ore 15.45 locali) e darà modo ai protagonisti della classe regina di lavorare per 45 minuti senza l’obbligo di forzare. Sarà il secondo turno, quello delle ore 18.00 a prendere il valore di pre-qualifica, con 60 minuti di tempo in cui ci si dividerà tra lavoro in ottica gare e time attack per entrare nella top10.

Tutto invariato. Titolo iridato. Oppure ribaltone? Francesco Bagnaia si trova a due appuntamenti dalla conclusione con 74 punti complessivi in palio. Il portacolori del team Ducati Factory potrebbe addirittura vincere il titolo già nel GP del Qatar, mentre Jorge Martin, in caso di passo falso del torinese, potrebbe addirittura passare a condurre la classifica. In poche parole, ci attende un weekend di estrema importanza per il duello iridato. Lusail, che solitamente alza il sipario sul campionato, in questa occasione potrebbe invece decidere chi sarà il nuovo campione del mondo. Emozioni a non finire sotto la luce dei riflettori.

Foto: LiveMedia//CordonPress