F1, Max Verstappen precede anche la pioggia nelle qualifiche in Brasile. Ferrari con l’incognita degrado

Max Verstappen non molla la presa e continua a dominare la scena, centrando la pole position per il Gran Premio di San Paolo 2023 valevole come terzultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha fatto la differenza anche in una qualifica a dir poco caotica, con condizioni meteo variabili che hanno complicato notevolmente la guida dei piloti specialmente in Q3.

La fase decisiva delle prove ufficiali è stata infatti interrotta con alcuni minuti di anticipo per l’arrivo di un temporale, che ha congelato la classifica dopo il primo time-attack sull’asciutto. Uscire dai box tra i primi si è rivelato dunque un bel vantaggio rispetto agli ultimi del gruppo, che hanno affrontato condizioni leggermente peggiori con il rischio (poi concretizzatosi per Perez) inoltre di trovare bandiere gialle.

Il tre volte campione iridato è stato impeccabile da questo punto di vista, mettendo assieme poi un giro pulito e rifilando distacchi davvero importanti al resto della concorrenza in relazione all’andamento di Q1 e Q2. Il secondo classificato Charles Leclerc ha accusato un gap di quasi 3 decimi, regalando comunque alla Ferrari un risultato prezioso e gettando le basi per una gara tutta all’attacco domenica sin dalla partenza in prima fila.

La grande incognita per la Rossa è sempre legata al passo e nello specifico al consumo degli pneumatici sulla lunga distanza, fattore cruciale anche in quel di Interlagos verso domenica. La Scuderia di Maranello, oltre a cercare di difendere un posto sul podio con Leclerc dal rientro delle due Mercedes, della McLaren di Norris e della Red Bull di Perez, andrà a caccia di una buona rimonta con Carlos Sainz dall’ottava casella dopo un Q3 abbastanza sfortunato per l’iberico.

Foto: Lapresse