F1, Charles Leclerc: “Oggi ho provato una sensazione mai avuta in carriera. Speriamo non piova troppo”

Charles Leclerc partirà dalla prima fila in occasione del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale F1 2023 di Formula 1. Il pilota della Ferrari nello specifico ha strappato il secondo tempo del lotto, rimediando un gap di +0.294 rispetto a Max Verstappen, leader in 1:10.727.

Un buon risultato per il ferrarista, apparso in buono spolvero in una Q3 interrotta a quattro minuti dalla fine a causa di un violento nubifragio abbattutosi sul circuito di Interlagos. Una volta intervenuto in mixed zone il monegasco ha dato le sue sensazioni a caldo, confidando di essersi ritrovato in una situazione inedita.

“Oggi ho provato qualcosa mai provata nella mia carriera – ha detto Leclerc – In curva 4 non c’era ancora la pioggia, ma la macchina era difficile da guidare, con zero aderenza. Volevo rientrare alla fine del giro ma alla fine ero secondo. E’ stata una giornata bizzarra, sono felice del risultato”.

Leclerc ha quindi proseguito: “E’ sempre difficile prendere le decisioni giuste, ma oggi lo abbiamo fatto. Questo weekend sarà un punto interrogativo, spero vada bene e che non ci sia troppa pioggia né domani né domenica”.

