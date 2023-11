F1, Lewis Hamilton: "Non vedevamo l'ora di correre qui a Las Vegas. Saremo in difesa sui lunghi rettilinei..."

Lewis Hamilton dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, con la chiara intenzione di gustarsi nella maniera migliore lo spettacolo dell’esordio sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit che prenderà scena nella città del Nevada, la capitale del gioco d’azzardo.

Il pilota sette volte campione del mondo cerca un weekend di riscatto dopo le difficoltà vissute a Interlagos. La Mercedes, in occasione della tappa del Gran Premio di San Paolo, infatti, ha vissuto uno dei fine settimana più complicati della propria stagione, con il “Re Nero” che non è andato oltre l’ottava posizione nella gara lunga e la settima nella Sprint Race.

Il racconto del portacolori della Mercedes parte proprio della pista di Las Vegas: “Non abbiamo ancora guidato su questo tracciato ma posso già dire che sia molto bello. Noi piloti sogniamo di fare una gara qui da molti anni. Negli ultimi giorni – sorride – ho riguardato il film ‘Casinò’ diverse volte per l’occasione”.

Il nativo di Stevenage torna a quanto avvenuto in Brasile, confidando si sia trattato solo di una brutta pagina della stagione: “Ho i ricordi peggiori della stagione, confido che i problemi derivino dal fatto che non abbiamo mai messo la vettura nella finestra giusta. Abbiamo imparato da questo e tutti in fabbrica sono molto motivati per questo fine settimana. Cosa ci attende qui a Las Vegas? Non siamo particolarmente veloci nei rettilinei, ma spero che riusciremo a tenere il passo degli altri, guadagnando tempo in curva, anche se non ce ne sono molte”.

Foto: LaPresse