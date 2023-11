F1, Lando Norris: “Troppo cauto in partenza, tolto Verstappen nessuno è al nostro livello”

Lando Norris ha ottenuto la seconda posizione in occasione della Sprint Race del GP del Brasile, terz’ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della McLaren nello specifico ha rimediato un gap di +4.287 rispetto al solito trionfatore Max Verstappen. Un buon risultato quello del britannico che, malgrado non sia riuscito a difendere la pole, ha mantenuto a distanza di sicurezza il resto degli avversari.

Approdato al parco chiuso per le solite interviste post gara, Norris ha commentato la sua prestazione, ponendo il focus sulla partenza, dove è stato immediatamente bruciato dal Campione del Mondo: “La mia partenza non è stata ideale, sono stato troppo cauto. In ogni caso mi sono un attimo distratto con George al primo giro, il passo comunque non era male. Non c’è nessuno a nostro livello al di là di Max, questo mi conforta per domani.

Il nativo di Bristol ha dunque chiosato: “Non siamo in lotta con Verstappen, per il pacchetto che ha. Domani ci riproverò, per rivaleggiare con gli altri“.

Foto: LaPresse