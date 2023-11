F1, Carlos Sainz: “Sono ancora di pessimo umore per ieri. In gara sarà fondamentale la partenza”

Super Ferrari tra i neon nella notte statunitense. Carlos Sainz ha ottenuto la seconda posizione nelle qualifiche del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il ferrarista ha confermato il suo grande stato di forma, ottenendo un gap di +0.044 rispetto a Charles Leclerc, leader in 1:32.726.

Un risultato eccellente per il pilota spagnolo che, tuttavia, sarà costretto a partire dal dodicesimo posto a causa dell’assurda penalità inflitta dopo quanto successo nel controverso venerdì di prove libere. Una volta giunto al parco chiuso, il madrileno ha commentato quanto fatto:

“C’è stato un lavoro eccezionale da parte del team – ha detto Sainz – abbiamo dominato le qualifiche dopo un venerdì difficile; abbiamo messo a posto la macchina e monopolizzato la prima fila; mi sarebbe piaciuto essere primo, ma alla fine cambia poco: sono ancora dispiaciuto per ieri, sono di pessimo umore per quello che è successo. Cerco di non mostrarlo ma la sensazione è questa“.

Carlos Sainz ha quindi parlato del suo approccio in vista della gara di domani: “Dipenderà dalla partenza, dal graining che avremo sulle gomme e da quanto sarà semplice superare: il paso lo abbiamo, mi piacerebbe lottare per la vittoria con Charles e Max ma dovrò fare una gara di rimonta, sarà complicato“.

Foto: LaPresse