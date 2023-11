Come parte la Ferrari oggi nel GP di Brasile? Griglia di partenza modificata dopo le penalità

Il Mondiale 2023 di F1 è stato già vinto dal neerlandese Max Verstappen, il quale ha portato a casa anche la Sprint di ieri del GP del Brasile, che oggi, domenica 5 novembre, alle ore 18.00 italiane, vedrà andare in scena la gara lunga.

Il pilota neerlandese partirà oggi davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc, il quale completerà la prima fila, mentre le Aston Martin monopolizzeranno la seconda fila, con Stroll davanti ad Alonso. La Mercedes del britannico Lewis Hamilton aprirà la terza fila.

Accanto a lui ci sarà la McLaren di Lando Norris, che usufruirà, così come la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, settimo, della penalizzazione di due posizioni inflitta a George Russell, che sarà dunque ottavo, davanti al messicano Sergio Perez, nono.

Oltre a Russell, sono stati penalizzati di 2 posizioni in griglia, tutti per aver guidato inutilmente in maniera lenta e non aver seguito le istruzioni del Direttore di Gara durante le qualifiche, anche Esteban Ocon e Pierre Gasly, i quali scatteranno in 14ma e 15ma posizione.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE F1

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:10.727

2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:11.021

3 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:11.344

4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:11.387

5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:11.469

6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:11.987

7 55 Carlos Sainz FERRARI 1:11.989

8 63 George Russell MERCEDES 1:11.590

9 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.321

10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES

11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:10.547

12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:10.723

13 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:10.840

14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:10.562

15 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:10.567

16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:10.837

17 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:10.843

18 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:10.955

19 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:11.035

20 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:11.275

Nota – Russell, Ocon e Gasly sono stati penalizzati di 2 posizioni in griglia per aver guidato inutilmente lentamente e non aver seguito le istruzioni del Direttore di Gara durante le qualifiche.

