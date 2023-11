F1, il GP di Las Vegas è a rischio? Uno sciopero minaccia la gara in Nevada

Il Mondiale di Formula 1 2023 sta volgendo verso il termine con i principali verdetti che sono già stati emessi: Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la terza volta di fila, così come la Red Bull ha vinto il Mondiale costruttori. Restano solo da definire le posizioni di rincalzo.

Un finale di stagione che vedrà un appuntamento tutto nuovo come quello a Las Vegas: un GP fortemente voluto da Liberty Media quello in Nevada che potrebbe essere incredibilmente a rischio. Uno sciopero del settore alberghiero potrebbe intaccare proprio il fine settimana tra il 16 e il 19 novembre.

Secondo la National Public Radio, il sindacato dei cuochi e dei baristi, che rappresenta 35.000 lavoratori delle principali catene di casinò e alberghi, sta pensando di scioperare a partire da venerdì 10 novembre per ottenere un contratto collettivo migliorato rispetto alle condizioni attuali.

Dal 16 novembre è prevista un’invasione di massa a Las Vegas per il Gran Premio di F1, una prospettiva che potrebbe portare ad un’accelerazione nelle trattative da parte di MGM Resorts e Caesars Entertainment per non mettere a repentaglio un fine settimana tanto atteso.

