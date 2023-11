F1, GP Las Vegas 2023: risultati e classifica FP3. Russell in testa, Ferrari senza time-attack ma forte sul passo

La terza sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas 2023 è andata in archivio per la Formula Uno sull’inedito Strip Circuit con il miglior tempo assoluto di George Russell. 1’34″093 il crono siglato dal pilota britannico della Mercedes, che ha piazzato la zampata proprio poco prima della bandiera rossa (provocata dalla Williams di Albon) a cinque minuti dalla fine del turno.

Buoni segnali almeno sul giro secco per la McLaren con il rookie australiano Oscar Piastri, secondo a 398 millesimi dalla vetta davanti alla grande rivelazione della FP3: Logan Sargeant. Il terzo posto in classifica (a 0.552 dal leader) non rispecchia ovviamente gli effettivi valori in campo verso la qualifica, però la prestazione del padrone di casa statunitense al volante della Williams è indubbiamente positiva.

A seguire troviamo le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, 4° e 5° a 560 e 613 millesimi dalla testa, precedendo l’altra Williams di Alex Albon. Buoni riscontri nel time-attack per Fernando Alonso, 7° con l’Aston Martin a 0.695, mentre completano il quadro dei primi 10 Lewis Hamilton sulla Mercedes, Valtteri Bottas sull’Alfa Romeo e Kevin Magnussen sulla Haas.

11° un Lando Norris al di sotto delle aspettative per il momento con la McLaren, mentre bisogna scendere fino al 16° e 17° posto per trovare le Ferrari. Posizioni di classifica ingannevoli, perché la SF-23 si è confermata estremamente competitiva in notturna su questo nuovo circuito cittadino anche a livello di simulazione passo gara con gomme usate. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati poi beffati alla fine dalla bandiera rossa proprio mentre erano impegnati nel time-attack con le soft nuove (il monegasco poteva chiudere un giro velocissimo).

CLASSIFICA FP3 GP LAS VEGAS F1 2023

1 63 George Russell MERCEDES 1:34.093 23

2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:34.491 +0.398s 20

3 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:34.645 +0.552s 17

4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:34.653 +0.560s 14

5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:34.706 +0.613s 13

6 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:34.726 +0.633s 14

7 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:34.788 +0.695s 18

8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:34.853 +0.760s 24

9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:34.908 +0.815s 18

10 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:35.067 +0.974s 18

11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:35.089 +0.996s 17

12 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 1:35.112 +1.019s 17

13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:35.253 +1.160s 20

14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:35.297 +1.204s 15

15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:35.881 +1.788s 15

16 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.908 +1.815s 22

17 55 Carlos Sainz FERRARI 1:35.939 +1.846s 21

18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:36.087 +1.994s 15

19 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:36.485 +2.392s 12

20 3 Daniel Ricciardo ALPHATAURI HONDA RBPT 1:37.778 +3.685s 15

Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI