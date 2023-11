F1, GP Las Vegas 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 17-19 novembre

Tanta curiosità in vista del grande ritorno dopo oltre quarant’anni della Formula Uno a Las Vegas per il ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale 2023. Il circus fa tappa nella celebre località del Nevada su un circuito inedito, costruito negli ultimi mesi da Liberty Media, che si snoda tra le strade della capitale globale del divertimento e del gioco d’azzardo.

Da venerdì 17 a domenica 19 novembre le vetture della massima categoria automobilistica mondiale sfrecceranno sulla Strip e sulle altre vie principali della città statunitense, regalando sicuramente un bello spettacolo almeno a livello visuale e scenografico. Qualche incognita sul piano sportivo, con le basse temperature (si gareggerà in notturna) che rischiano di mischiare le carte tra i top team e non solo.

Entrambi i titoli iridati sono già stati assegnati da tempo a Red Bull e Max Verstappen, mentre è ancora aperta la sfida per i restanti gradini del podio. Sergio Perez ha un buon margine di 32 punti su Lewis Hamilton per difendere la piazza d’onore nel campionato piloti, mentre Mercedes deve gestire 20 punti di vantaggio sulla Ferrari per la seconda posizione nella graduatoria costruttori.

Tutte le sessioni del weekend di Las Vegas verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now Tv. Sarà inoltre possibile vedere qualifiche e gara in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP LAS VEGAS F1 2023

Venerdì 17 novembre

Ore 5.30 Prove libere 1 a Las Vegas (Usa) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 9.00 Prove libere 2 a Las Vegas (Usa) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 18 novembre

Ore 5.30 Prove libere 3 a Las Vegas (Usa) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 9.00 Qualifiche a Las Vegas (Usa) – Diretta tv su Sky Sport F1

Domenica 19 novembre

Ore 7.00 Gara a Las Vegas (Usa) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche e la gara di Las Vegas (palinsesto ancora da definire).

Foto: Lapresse