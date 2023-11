F1, GP Las Vegas 2023. Charles Leclerc favorito per “far saltare il banco”, ma occhio al “croupier” Verstappen!

A meno di imprevisti di sorta, alle ore 7.00 della domenica europea (coincidenti con le 22.00 di sabato nel Nevada) prenderà il via il Gran Premio di Las Vegas di Formula Uno. Doveroso effettuare la premessa relativa a eventuali sorprese, poiché sappiamo bene quali vicissitudini abbia attraversato il pubblicizzatissimo appuntamento statunitense nella giornata di venerdì, quando il Circus è stato tenuto in scacco per ore da un tombino.

“Perché sono così sfortunato!” aveva esclamato Charles Leclerc un paio di settimane fa a Interlagos, nel momento in cui è finito a muro durante il giro di ricognizione, tradito dalla sua Ferrari. Ebbene, la sorte prima o poi ribalta le carte in tavola per tutti e quale luogo migliore di Las Vegas può consentire al ventiseienne monegasco di riscuotere il suo credito con la Dea Bendata?

Il ferrarista scatterà dalla pole position, proponendosi come il favorito numero 1 per conquistare il successo. D’altronde, come a Singapore, la SF-23 si sta dimostrando estremamente competitiva in un contesto urbano composto quasi esclusivamente da rettilinei e curve ad angolo retto. Leclerc, quest’anno, non ha ancora vinto. Nella città-stato asiatica aveva trionfato il compagno di squadra Carlos Sainz, che domani scatterà dalla dodicesima piazza.

Lo spagnolo è stato il bersaglio più grosso abbattuto dal tombino di cui sopra ed è stato costretto a sostituire tutta una serie di componenti sulla sua monoposto, incappando in una penalità di 10 posizioni in griglia. L’iberico potrà verosimilmente prodigarsi in un’esaltante rimonta, con la possibilità di salire eventualmente sul podio. Il successo, però, appare indirizzato verso il team mate.

Cionondimeno, guai a sottovalutare Max Verstappen. L’olandese non è in disarmo, come a Singapore, ma partirà dalla prima fila. A Las Vegas la Red Bull sembrerebbe inferiore alla Ferrari, ma sappiamo bene come il valore della Rossa cali sempre sulla distanza rispetto al giro secco. Chissà, forse assisteremo a una bella battaglia tra i due classe 1997. Sarebbe lo scenario più auspicabile. Dopotutto, che senso avrebbe correre a Las Vegas senza fornire spettacolo?

Foto: LPS