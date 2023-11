F1, GP Abu Dhabi 2023: sfida aperta tra Ferrari e Mercedes per il secondo posto nel Mondiale costruttori

La lunghissima annata della Formula Uno è ormai agli sgoccioli, con il circuito di Yas Marina che si appresta ad ospitare questo weekend (da venerdì 24 a domenica 26 novembre) l’ultimo round stagionale del Mondiale. Il Gran Premio di Abu Dhabi non sarà decisivo per l’assegnazione dei titoli iridati, conquistati con largo anticipo da Red Bull e Max Verstappen, ma restano da definire alcuni obiettivi secondari per alcuni team e piloti.

Il tema caldo, dal punto di vista economico e sportivo, è sicuramente il duello ravvicinato tra Mercedes e Ferrari per la piazza d’onore nel campionato costruttori. La scuderia anglo-tedesca ha ormai dilapidato quasi tutto il vantaggio e dovrà gestire un margine di soli 4 punti sulla Rossa, in grande rimonta nelle ultime settimane anche grazie ai passi falsi di Lewis Hamilton e George Russell tra Interlagos e Las Vegas.

Ancora aperta sulla carta anche la sfida per il quarto posto tra McLaren e Aston Martin, anche se il team di Woking può contare su un vantaggio abbastanza rassicurante di 11 punti nei confronti della squadra di Lawrence Stroll. Distacchi limitati ma difficili da colmare infine alle spalle dell’Alpine (nella terra di nessuno, in sesta posizione) tra la settima piazza della Williams e la decima della Haas, con in mezzo AlphaTauri (ottava) e Alfa Romeo (nona).

Per quanto riguarda i driver, il podio del Mondiale 2023 è già definito con Sergio Perez secondo (a completamento della prima storica doppietta Red Bull in un campionato piloti) e Lewis Hamilton terzo, mentre sarà bagarre per stabilire le posizioni che vanno dalla quarta alla settima, con protagonisti Fernando Alonso, Lando Norris ed i ferraristi Carlos Sainz e Charles Leclerc (motivati ad avere la meglio nel confronto diretto all’interno del Cavallino).

Foto: Lapresse