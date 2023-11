F1, Charles Leclerc: “Sarà battaglia serrata con Mercedes, da capire come andrà la SF-23 ad Abu Dhabi”

Ultima conferenza stampa dell’anno per il piloti di F1. L’appuntamento è ad Abu Dhabi, reduci dalla trasferta nordamericana di Las Vegas. Nello spettacolare round degli States, la Ferrari ha potuto festeggiare il secondo posto del monegasco Charles Leclerc, che assai bene ha saputo interpretare il tracciato cittadino della città del Nevada.

Un circuito molto veloce, con grandi accelerazioni, in cui la potenza del motore della Rossa è riuscito a esprimersi molto bene. A Yas Marina, però, sarà da capire come la SF-23 saprà gestire le criticità in curva. Non è un mistero che nell’ultimo week end del campionato la scuderia di Maranello abbia sempre fatto fatica e i piloti si siano ritrovati a guidare una vettura non così performante come avrebbero sperato.

“Sarà battaglia serrata con Mercedes fino alla fine e dovremo fare tutto bene per batterli e ottenere il secondo posto nel Costruttori. Non so se abbiamo la vettura più veloce qui, ma dipende molto dai dettagli. Qui loro tradizionalmente sono forti qui e dipenderà da chi ottimizzerà meglio il proprio pacchetto“, le prime parole di Leclerc.

“A Las Vegas il passo è stato buono, ma resta tanto lavoro da fare e dobbiamo essere concentrati per stare davanti alla Mercedes. Stagione deludente, ma l’ultima gara a Las Vegas è tra i momenti migliori. Noi siamo riusciti a compiere lo stesso passo fatto dalla Red Bull, ma siamo cresciuti anche se il gap è ancora notevole e durante la sosta invernale dovremo lavorare duro e sperare di essere competitivi nella prossima stagione“, ha concluso Leclerc.

Foto: LaPresse