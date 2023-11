F1, GP Abu Dhabi 2023: risultati e classifica FP1. Russell leader, Sainz davanti a Shwartzman con la Ferrari

George Russell ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2023, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Mercedes ha stampato un buon 1:26.072 e ha preceduto di 0.288 Felipe Drugovich, rookie della Aston Martin.

Alcune scuderie hanno infatti sfruttato questa sessione per fare guidare piloti non ancora titolari nel Circus, come la Ferrari che ha consegnato un sedile a Robert Shwartzman (ottavo a 0.631) al posto di Charles Leclerc. Settima piazza per l’altra Rossa guida da Carlos Sainz, attardato di 0.604. Terzo posto per Daniel Ricciardo su AlphaTauri, poi la Alfa Romeo di Valtteri Bottas, la Aston Martin di Lance Stroll e la McLaren di Oscar Piastri.

Max Verstappen e Sergio Perez non hanno girato con la Red Bull: spazio a Jake Dennis e Isack Hadjar, rispettivamente 16mo e 17mo. A riposto anche Lewis Hamilton, la sua Mercedes è finita nelle mani di Frederick Vesti (dodicesimo). Di seguito i risultati e la classifica delle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina.

CLASSIFICA FP1 GP ABU DHABI F1 2023

1 George RUSSELL Mercedes1:26.072 6

2 Felipe DRUGOVICH Aston Martin+0.288 5

3 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.361 4

4 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.381 5

5 Lance STROLL Aston Martin+0.559 4

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.593 7

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.604 4

8 Robert SHWARTZMAN Ferrari+0.631 3

9 Pierre GASLY Alpine+0.648 6

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.653 5

11 Logan SARGEANT Williams+0.670 5

12 Frederik VESTI Mercedes+0.743 4

13 Jack DOOHAN Alpine+0.793 6

14 Theo POURCHAIRE Alfa Romeo+1.021 4

15 Patricio O’WARD McLaren+1.042 4

16 Jake DENNIS Red Bull Racing+1.136 4

17 Isack HADJAR Red Bull Racing+1.172 5

18 Zak O’SULLIVAN Williams+1.388 5

19 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.390 5

20 Oliver BEARMAN Haas F1 Team+1.497 5

Foto: Lapresse