F1, George Russell: “Non sono preoccupato del mio 2023, i risultati non sono arrivati per diversi motivi”

George Russell si è mostrato molto concentrato nel corso del giovedì del Gran Premio di San Paolo, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Interlagos ci attende una tre-giorni assolutamente da non perdere, sia perchè la pista brasiliana sa sempre regalare emozioni e colpi di scena, sia perchè il format del weekend prevedrà la Sprint Race del sabato.

Il pilota inglese si presenta laddove un anno fa andò a centrare il primo successo della sua carriera, per cui in un luogo che ha un sapore quanto mai particolare per il classe 1998 che, non ultimo, proverà a valutare i miglioramenti di una W14 che, per quanto visto in Messico, sembra di nuovo competitiva ai massimi livelli.

La sua chiacchierata in zona mista punta l’attenzione su un aspetto molto particolare della stagione dei due piloti del team di Brackley: “Una cosa che io e Lewis Hamilton abbiamo notato nel corso dell’anno è che non credo che abbiamo mai avuto lo stesso ritmo nel corso di un fine settimana di gara. Penso che negli ultimi due anni il nostro record in qualifica sia quasi lo stesso, ma vediamo che un pilota è sempre 4-5 decimi più veloce dell’altro”.

In vista del weekend brasiliano, il pilota inglese ha le idee chiare: “Sono davvero entusiasta di essere di nuovo qui. Il Brasile avrà sempre un posto speciale nel mio cuore soprattutto dopo la vittoria di un anno fa. Non sono preoccupato per questo 2023, a dire il vero è stato un campionato davvero impegnativo e i risultati non sono arrivati per vari motivi”.

Foto: LaPresse