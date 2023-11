F1, Lewis Hamilton: “Ci attende un weekend speciale, dobbiamo mantenere le Ferrari a distanza”

Lewis Hamilton è apparso davvero motivato nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Interlagos ci attende un weekend assolutamente da non perdere, sia perchè la pista brasiliana sa sempre regalare emozioni e colpi di scena, sia perchè il format del weekend prevedrà la Sprint Race del sabato.

Il pilota portacolori della Mercedes si presenta nella sua seconda gara di casa, se così si può dire, visto il fortissimo legame che lo lega con il Brasile, con la chiara intenzione di proseguire sulla scia tracciata in Messico, ovvero con una W14 di nuovo competitiva ai massimi livelli. “Senza dubbio sono di fronte ad una gara speciale per me, sia perchè qui ho vinto il mio primo titolo nel 2008, tra l’altro da nemico pubblico numero uno dato che ero in battaglia con l’idolo di casa Felipe Massa, sia perchè siamo nel Paese del mio idolo Ayrton Senna. Il pubblico brasiliano, dopo un inizio non semplice, ha cambiato completamente l’approccio nei miei confronti e mi ha sempre accolto alla grande, come uno di loro”.

Le attese per l’intenso weekend di Interlagos sono interessanti per il sette volte campione del mondo: “Siamo su un circuito splendido, come non ne fanno più al giorno d’oggi. Penso sia una di quelle tappe che piacciono a tutti. Uno di quei tracciati nei quali è bellissima la qualifica, come la gara. La Sprint Race? Mi piace il format con una sola sessione di prove libere, ma forse il sabato si può ancora migliorare. Nel mio caso la gara su distanza ridotta più bella fu proprio qui quando partii dall’ultimo posto. Magari si potrebbe provare a farla con ordine invertito, perchè no”?

Un anno fa il Gran Premio di San Paolo si chiuse con una clamorosa doppietta Mercedes (successo di George Russell, davanti al “Re Nero”). Cosa dobbiamo aspettarci nel 2023? “Penso che le Red Bull saranno veloci, come accaduto in ogni fine settimana, ma credo anche che le Ferrari saranno in lizza. La nostra W14 si può sposare bene con questo lay-out, ma non è mai scontato. Sarà importante fare bene perchè dobbiamo mantenere i 22 punti di margine sulla scuderia di Maranello per il secondo posto nella classifica costruttori”.

