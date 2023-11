F1, Benedetto Vigna: “I recenti podi ci danno la spinta per prepararci al 2024, dobbiamo recuperare il gap tecnico”

“La Ferrari SF23 sarà una monoposto che non avrà precedenti in termini di velocità“, sono trascorsi otto mesi e mezzo dalle parole pronunciate lo scorso 14 febbraio da Benedetto Vigna nell’ambito della presentazione ufficiale della monoposto impegnata nel Mondiale 2023 di Formula Uno. Dichiarazioni purtroppo mai confermate dal cronometro e dalla pista, come testimonia il dominio assoluto della Red Bull con Max Verstappen e l’attuale terzo posto della Rossa nel campionato costruttori anche alle spalle della Mercedes.

Quest’oggi l’amministratore delegato della casa emiliana ha parlato di F1 e delle prospettive della Scuderia durante la call con gli analisti sui risultati del terzo trimestre: “I recenti podi e miglioramenti fatti ci danno la spinta per prepararci alla prossima stagione. È chiaro che dobbiamo continuare a migliorare e recuperare il nostro gap tecnico“.

Cauto ottimismo dunque ma anche la consapevolezza di dover affrontare un difficile inseguimento per raggiungere il livello della Red Bull già nel 2024: “Da un lato stiamo rafforzando la squadra sotto la guida di Fred Vasseur, dall’altro stiamo ampliando la nostra infrastruttura di produzione per le corse, che ci garantirà una maggiore velocità di sviluppo e qualità“, ha aggiunto Vigna.

Il team italiano ha archiviato sin qui in stagione una sola vittoria in Singapore con Carlos Sainz e 7 piazzamenti complessivi sul podio (3 con lo spagnolo, 4 con Charles Leclerc), conquistando inoltre 6 pole position (4 del monegasco, 2 del madrileno) tra cui spicca inevitabilmente quella del 29enne iberico a Monza davanti ai tifosi Ferrari.

