F1, George Russell: “Altra occasione mancata, non avevamo passo rispetto a Red Bull e Ferrari”

George Russell ha terminato all’ottavo posto il GP di Las Vegas, penultima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Mercedes si è piazzato nello specifico alle spalle del compagno di scuderia Lewis Hamilton, rimediando un gap di +23.091 rispetto al leader Max Verstappen.

Un risultato (viziato anche da una penalità) che non ha per niente soddisfatto il britannico, come dimostrano le parole rilasciate in mixed zone nel post gara: “Solo un’altra occasione enormemente mancata – ha detto Russell – L’incidente con Max non l’ho visto. È stato totalmente un mio errore. Non mi aspettavo che mi sorpassasse a causa del lungo rettilineo successivo. Abbiamo recuperato fino al quarto posto ma poi è arrivata la penalità”.

Russell ha dunque chiosato: “Non avevamo ritmo rispetto alla Red Bull e alla Ferrari. Penso che abbiamo avuto solo un danno alla copertura della ruota anteriore. Ci sono state tante cose positive in questa stagione, ma quello che non c’è stato è stato il risultato. Mi sono sempre piazzato bene in qualifica, ma poi i risultati per una cosa o per l’altra non sono arrivati“.

Foto: LaPresse