F1, Fernando Alonso: “Felice di aver raccolto dei punti, gara divertente a Las Vegas”

Guarda il bicchiere mezzo pieno Fernando Alonso. Il pilota dell’Aston Martin ha infatti chiuso in zona punti il GP di Las Vegas, penultimo round del Mondiale 2023 di Formula 1, piazzandosi al nono posto alle spalle delle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell.

Un responso che ha lasciato comunque soddisfatto l’iberico, il quale ha analizzato la sua prova in mixed zone: “Sono felice di uscire da questo fine settimana di gara con dei punti – ha detto Alonso – Soprattutto perché ero nella direzione sbagliata dopo l’incidente alla prima curva all’inizio della gara. Abbiamo sfruttato al massimo la Safety Car e poi abbiamo recuperato alcune posizioni”.

L’ex Campione del Mondo ha quindi concluso: “Nel complesso, penso che la gara stasera sia stata divertente e che ci siano state delle belle battaglie in pista. C’era parecchio graining e bassi livelli di grip, ma come sport prenderemo molti insegnamenti per correre a Las Vegas il prossimo anno. Andiamo ad Abu Dhabi e daremo il massimo nella battaglia per la quarta posizione nel Campionato Costruttori“.

Foto: LaPresse