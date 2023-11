F1, Lewis Hamilton: “Las Vegas pista bellissima. Avevo un bel passo: peccato per la partenza”

Una gara non semplice per la Mercedes e per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Las Vegas. Il sette volte campione del mondo è stato coinvolto nel caos in partenza e ha chiuso in settima posizione, appena davanti a Russell grazie alla penalizzazione del compagno di squadra per il contatto con Max Verstappen.

Queste le parole di Lewis al termine di questo weekend: “C’erano molte grandi opportunità di sorpasso e penso che tutti coloro che sono stati così negativi riguardo al fine settimana, dicendo che era tutto uno show e uno spettacolo, penso che questa gara a Las Vegas abbia dimostrato che si sbagliavano“.

“Una gara davvero impegnativa. Ho iniziato con la gomma dura e all’inizio è stato complicato. Ho preso un bel colpo da qualcuno dietro in partenza, penso fosse Carlos Sainz, e ho cercato di non colpire le vetture che erano andate in testacoda. La partenza mi è costata cinque o sei posizioni. Poi sono riuscito a rimontare. Avevo un bel passo, le gomme hanno risposto bene e il ritmo era davvero ottimo“.

Infine, sul contatto con Oscar Piastri: “Sono finito all’interno di Piastri, non so esattamente cosa sia successo, ovviamente ho preso un colpo da dietro. Penso che sia stato un incidente di gara.”

Foto: Lapresse