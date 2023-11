F1, cosa è successo a Sergio Perez: il messicano sfortunato nelle qualifiche a Interlagos

Sergio Perez non ha certo voglia di festeggiare al termine delle qualifiche del Gran Premio di San Paolo, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Interlagos il portacolori del team Red Bull ha vissuto una Q3 davvero sfortunata, andando nuovamente ad allungare l’elenco degli episodi sfavorevoli di questo campionato.

La sensazione nettissima è che Checo non veda l’ora di andare in vacanza perchè, oggettivamente, non gliene gira una nella sua direzione. Dopo tante settimane complicate, con prestazioni altalenanti (per essere molto generosi) oggi il nativo di Guadalajara sembrava maggiormente in “palla”. Anzi, nel suo unico tentativo della Q3 (prima che sulla pista brasiliana si scatenasse un nubifragio clamoroso) stava procedendo su intermedi di ottimo livello.

Non al livello del poleman Max Verstappen (tanto per cambiare) ma per posizionare comodamente la sua Red Bull in prima fila in vista della gara di domenica. Invece, sempre perchè la sfortuna quando vuole ci vede benissimo, Sergio Perez ha dovuto alzare il piede nel T3. Non per colpa della pioggia che stava arrivando, ma per le bandiere gialle.

Alla curva Junçao, infatti, Oscar Piastri era finito fuori pista e, dopo aver controllato la sua McLaren, stava facendo il suo ritorno sul nastro di asfalto proprio mentre sopraggiungeva il messicano. Come si è visto dal suo camera-car, “Checo” ha digerito malvolentieri (per usare un eufemismo) quell’inconveniente, ben consapevole che il diluvio in arrivo avrebbe reso vano ogni altro possibile tentativo. Morale della favola? Nono posto in griglia di partenza e gara “lunga” non certo compromessa ma, quantomeno, rovinata. Quando proprio non ne gira una nelle giusta direzione…

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI