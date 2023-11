F1, Carlos Sainz deluso: “Meteo determinante, sono stato uno degli ultimi ad uscire dai box in Q3”

Carlos Sainz ha terminato in ottava posizione le qualifiche per il Gran Premio di San Paolo 2023, ventesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Risultato molto deludente per lo spagnolo della Ferrari, penalizzato almeno in parte dall’arrivo della pioggia in avvio di Q3 e da un timing sbagliato di ingresso in pista da parte del muretto box.

“Avevamo sicuramente margine per fare meglio, ma il meteo è stato determinante. Io sono stato uno degli ultimi a lasciare il box in Q3: con gomme fredde, temperature basse ed il vento che arrivava a folate era davvero difficile fare di più“, spiega il 29enne madrileno ai microfoni di Sky Sport ripercorrendo il momento decisivo delle qualifiche odierne a Interlagos.

“Il nostro passo in Q2 non era male, quindi sono deluso perché siamo usciti troppo tardi sprecando la possibilità di fare un buon giro. Sono arrivato ottavo, dietro a piloti che avevo battuto nelle sessioni precedenti. Sicuramente chi è partito più tardi in Q3, ha avuto delle condizioni peggiori“, racconta un amareggiato Sainz dopo l’ottavo posto in Q3.

Epilogo beffardo per Carlos anche considerando la seconda piazza del compagno di squadra Charles Leclerc dietro al pole-man Max Verstappen, a testimonianza di una SF-23 che ha saputo ben figurare sul giro secco in queste condizioni meteo estreme con freddo, vento e poco grip nel momento in cui cominciavano a piovere le prime gocce d’acqua.

Foto: Lapresse