F1, Lance Stroll: “Una prestazione bella dopo un periodo molto difficile per me”

Calato il sipario sulle qualifiche del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Interlagos i piloti hanno dovuto dare fondo a tutte le loro risorse, prestando attenzione non soltanto alle difficoltà della pista brasiliana, ma anche a quello che il cielo poteva riservare. Sì, perché il time-attack è stato sospeso anzitempo per l’arrivo di una perturbazione importante.

La pioggia era attesa e così la bandiera rossa ha portato al risultato finale con anticipo: pole position del tre-volte campione del mondo Max Verstappen su Red Bull a precedere il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e il sorprendente Lance Stroll su Aston Martin. Il canadese, dopo un periodo molto difficile, è riuscito a ritrovarsi sul layout brasiliano, togliendosi anche la soddisfazione di precedere il team-mate, Fernando Alonso (quarto).

“La macchina mi ha dato belle indicazioni. Le condizioni non erano assolutamente semplici perché la pioggia era in arrivo e si doveva estrarre al momento giusto la prestazione. Ci siamo riusciti e sono molto contento dopo un periodo davvero negativo per me. Oggi è stata una grande giornata, mettendo da parte quanto è accaduto nei GP passati“, ha raccontato Stroll.

Domani con il sabato della Sprint Race, preceduta dalla Sprint Qualifying, ci sarà da divertirsi, anche con il dubbio del meteo.

Foto: LiveMedia/Florent Gooden/DPPI